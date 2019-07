Die Europäische Union, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran vor weiteren Verstößen gegen das Atomabkommen gewarnt.

In einer gemeinsamen Erklärung betonen die EU-Außenbeauftragte und die Außenminister, das Festhalten der EU an dem Vertrag hänge von der vollständigen Einhaltung durch den Iran ab. Gemeinsam mit den weiteren Partnern des Atomabkommens prüfe man jetzt die nächsten Schritte.



Die Internationale Atomenergiebehörde hatte zuletzt bestätigt, das der Iran die erlaubte Menge von angereichertem Uran überschritten hat. Die Regierung in Teheran reagierte damit nach eigenen Angaben auf den Ausstieg der USA aus dem Vertrag.