Die internationalen Verhandlungen zur Rettung des Atomabkommens zwischen dem Westen und dem Iran werden in der kommenden Woche fortgesetzt.

Dies teilte das Bundesaußenministerium in Berlin mit. Teilnehmer äußerten sich vor der heutigen letzten Sitzung der ersten Runde in Wien optimistisch. Der iranische Vize-Außenminister Araghchi sagte, es gebe Anzeichen, dass die USA ihre Sanktionen gegen sein Land aufheben wollten.



Die Gespräche auf Expertenebene mit Vertretern auch aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China sowie EU-Diplomaten hatten am Dienstag begonnen. Vertreter der USA werden in separaten Gesprächen in die Beratungen einbezogen. Die EU tritt als Vermittlerin auf. Ziel ist, dass Washington wieder zu dem Abkommen zurückkehrt. Dieses soll verhindern, dass der Iran sein Atomprogramm zur Herstellung von Nuklearwaffen nutzt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.