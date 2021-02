Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, ist in Teheran mit dem Leiter der iranischen Atombehörde, Salehi, zusammengetroffen.

Das berichtet das staatliche iranische Fernsehen. Anlass des Besuchs ist die Ankündigung Teherans, von Dienstag an den Zugang zu Nuklearanlagen des Landes für Inspektoren der IAEA einzuschränken. Bei dem Gespräch dürfte es auch um die Zukunft des Atomabkommens von 2015 gehen. Es sollte den Iran am Bau von Nuklearwaffen hindern; im Gegenzug sollten die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden.



Der ehemalige US-Präsident Trump war 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen. Sein Nachfolger Biden hat Interesse an einem Wiedereinstieg gezeigt, erwartet aber Entgegenkommen von Teheran.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.