Der Iran hält sich nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde trotz seines Teilausstiegs aus dem Atomabkommen bisher weiter an die Vorgaben.

Im aktuellen IAEA-Bericht heißt es, Teheran habe sowohl die Grenzwerte für die Anreicherung von Uran als auch jene für die gelagerten Mengen von leicht angereichertem Uran und Schwerwasser nicht überschritten.



Der Iran hatte genau ein Jahr nach den USA am 8. Mai den eigenen teilweisen Ausstieg aus dem Atomabkommen bekanntgegeben. Teheran forderte insbesondere, dass Sanktionen im Öl- und Bankensektor aufgehoben werden. Anderenfalls werde das Land in einem ersten Schritt wieder mehr angereichertes Uran und Schwerwasser lagern und in einem zweiten Schritt ab Anfang Juli Uran wieder stärker als vereinbart anreichern.