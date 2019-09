Der Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde, Feruta, wird zu Gesprächen über das Atomabkommen in Teheran erwartet.

Es ist das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass ein IAEA-Chef den Iran besucht. Die Regierung will heute mitteilen, an welche Verpflichtungen aus dem Atomabkommen sie sich nicht mehr halten will. Nach ersten Angaben geht es um den Ausbau der Atomtechnologie und die Nuklearforschung.



Deutschland und die EU hatten gestern erneut an den Iran appelliert, das von den USA einseitig gekündigte Abkommen einzuhalten.