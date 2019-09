Der Iran ist nach Angaben von Außenminister Sarif weiter daran interessiert, das Atomabkommen gemeinsam mit den europäischen Vertragspartnern am Leben zu erhalten.

Sarif sagte im Parlament in Teheran, noch könne die angekündigte nächste Phase des iranischen Teilausstiegs am Donnerstag durch ein Einlenken der Europäer verhindert werden. Er bezog sich dabei darauf, dass der Iran auf europäische Kredite hofft, um die Folgen der US-Sanktionen abzumildern.



Ein Sprecher teilte in Teheran mit, Sarif werde heute in Moskau mit dem russischen Außenminister Lawrow über Wege zur Rettung des Atomabkommens sprechen. Zugleich werde eine iranische Delegation in Paris über eine mögliche Kreditlinie für den Iran beraten.



Der Iran hatte als Reaktion auf die amerikanische Aufkündigung des Atomvertrags seinerseits damit begonnen, einzelne Bestimmungen nicht mehr einzuhalten.