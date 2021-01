Der Iran hat eine Neuverhandlung des Atomabkommens und eine Aufnahme weiterer Staaten in den Vertrag abgelehnt. Es sei ein multilaterales internationales Abkommen und durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ratifiziert, sagte ein Sprecher des Außenministeriums heute staatlichen Medien zufolge. Es sei nicht verhandelbar und seine Partner unveränderlich.

Der französische Präsident Macron hatte vorgeschlagen, bei neuen Gesprächen über das Abkommen auch Saudi-Arabien einzubeziehen. Der Iran und Saudi-Arabien sind seit Jahrzehnten erbitterte Rivalen und ringen um die Vorherrschaft in der Region.



2015 hatten die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland das Abkommen unterzeichnet. Sein Ziel war, den Bau einer Atombombe durch den Iran zu verhindern. Der Iran akzeptierte Beschränkungen seiner Urananreicherung und internationale Kontrollen der Atomanlagen. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran gelockert. 2018 kündigten die USA unter Präsident Trump das Abkommen. Sein Nachfolger Biden will zum Vertrag zurückkehren, wenn sich Iran an die Auflagen hält.

