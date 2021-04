Der iranische Präsident Ruhani hat die geplante Erhöhung der Urananreicherung als Reaktion auf den jüngsten Angriff auf die Atomanlage Natans bezeichnet.

Ruhani sagte vor dem Ministerrat in Teheran, es handle sich um die Antwort auf die Bosheit Israels. Er warf dem Land - wörtlich - "nuklearen Terrorismus" vor. Der Iran hatte die Internationale Atomenergiebehörde gestern über die Verstärkung der Urananreicherung informiert. Frankreich warnte vor einer ernsten Entwicklung, die eine abgestimmte Antwort aller an den Atomgesprächen beteiligten Länder nötig mache. Die Verhandlungen mit dem Iran sollen morgen fortgesetzt werden. Dabei geht es um die Frage, wie die USA zurück in das Atomabkommen geholt werden können - und wie man den Iran dazu bewegen kann, dessen Regeln wieder einzuhalten.

