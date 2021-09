Der iranische Präsident Raisi hat den Vorwurf der Internationalen Atomenergiebehörde einer mangelnden Kooperationsbereitschaft zurückgewiesen.

Die ernsthafte Zusammenarbeit Teherans mit der IAEA sei ein klares Beispiel für den Willen des Iran, seine nuklearen Aktivitäten transparent zu machen, sagte Raisi in einem Telefongespräch mit EU-Ratspräsident Michel. Der Verhandlungsprozess werde aber durch den nicht-konstruktiven Ansatz der Atomenergiebehörde gestört. Die IAEA hatte am Dienstag erklärt, dass sie iranische Atomanlagen nicht mehr ausreichend kontrollieren könne, seit Teheran sich aus dem internationalen Atomabkommen zurückgezogen habe. Die US-Regierung warnte den Iran, dass die Zeit für eine Rückkehr des Landes zu dem Abkommen ablaufe, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen.



Das internationale Atomabkommen von 2015 soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern, im Gegenzug wurden Sanktionen gegen das Land aufgehoben. 2018 stiegen die USA unter Präsident Trump einseitig aus dem Abkommen aus. Im Gegenzug zog sich Teheran ebenfalls schrittweise aus der Vereinbarung zurück.

Die im April in Wien aufgenommenen Verhandlungen über einen Neustart des Nuklearabkommens sind derweil ins Stocken geraten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.