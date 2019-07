Der iranische Außenminister Sarif hat die Warnung der EU vor weiteren Verstößen gegen das Atomabkommen zurückgewiesen.

Die EU sollte zunächst selbst ihren wirtschaftlichen Verpflichtungen nachkommen, bevor sie dem Iran Vertragsbruch vorwerfe. Diese sei nur fair, erklärte Sarif. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte zuletzt bestätigt, dass der Iran die erlaubte Menge von angereichertem Uran überschritten hat. Die Regierung in Teheran reagierte damit nach eigenen Angaben auf den Ausstieg der USA aus dem Vertrag.



Die EU, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten in einer gemeinsamen Erklärung betont, das Festhalten an dem Vertrag hänge von der vollständigen Einhaltung durch den Iran ab. Das Abkommen beschränkt die nuklearen Aktivitäten des Landes, im Gegenzug sollten Sanktion aufgehoben werden. Die europäischen Vertragspartner halten zwar an diesen Zielen fest, faktisch aber dominieren die USA mit ihren Sanktionen die Entwicklung.