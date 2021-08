Bundesaußenminister Maas hat den Iran aufgefordert, die Verhandlungen über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens erneut aufzunehmen.

Wenn man das bisher Erreichte nicht gefährden wolle, dürfe man die Gespräche nicht bis in alle Ewigkeit ausdehnen, sagte Maas. Die iranische Regierung sollte so bald wie möglich an den Verhandlungstisch in Wien zurückkehren.



In Teheran stellte der neue Präsident Raisi heute sein Kabinett vor. Außenminister und damit federführend bei den Atom-Verhandlungen soll der dem ultrakonservativen Lager zugerechnete Diplomat Abdollahjan werden. Zum Innenminister ernannte Raisi General Wahidi. Er wird von Interpol wegen seiner Rolle beim Anschlag auf ein jüdisches Kulturzentrum in Buenos Aires 1994 gesucht, bei dem 85 Menschen getötet wurden.



Raisis Kabinett muss noch vom Parlament bestätigt werden. Das letzte Wort hat der geistliche Führer, Ajatollah Chamenei.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.