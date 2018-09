Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßt Bestrebungen, das Atomabkommen mit dem Iran trotz der US-Sanktionen durch neue Zahlungswege zu retten.

Um die Vereinbarung am Leben zu erhalten, brauche es konkrete Lösungen, damit Finanzströme weiter fließen könnten und Handel mit Teheran weiter möglich bleibe, sagte der SPD-Politiker in New York. Dort hatte er sich mit den Vertretern von Partnerstaaten getroffen, die nach dem Ausstieg der USA an dem Abkommen festhalten wollen. Das Atomabkommen schaffe mehr Sicherheit im Nahen Osten und damit auch in Europa, betonte Maas.



Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Mogherini die Gründung einer neuen Zweckgesellschaft angekündigt, die für den Zahlungsverkehr mit dem Iran eingerichtet werden soll. Sie soll europäischen Unternehmen trotz der US-Sanktionen weitere Geschäftsbeziehungen mit dem Iran ermöglichen.