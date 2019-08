Frankreichs Präsident Macron wird vor dem G7-Gipfel in Biarritz mit iranischen Vertretern über das internationale Atomabkommen sprechen.

Der Iran müsse sich an die Vorgaben des Abkommens halten und jegliche Eskalation vermeiden, betonte Macron. Zugleich warnte er die USA davor, die Spannungen mit neuen Sanktionen weiter anzuheizen. Der iranischen Außenminister Sarif hatte bereits mitgeteilt, dass er am Freitag in Paris mit Macron sprechen werde. Der Atomstreit mit dem Iran dürfte eines der zentralen Themen des G7-Gipfels im französischen Biarritz sein, der am Samstag beginnt.



An der französisch-spanischen Grenze kamen unterdessen hunderte Aktivisten zu einem alternativen Gipfel zusammen. Das Treffen, an dem unter anderem Kapitalismuskritiker und Klimaschützer teilnehmen, soll drei Tage dauern. Geplant ist unter anderem eine Großdemonstration.