Die US-Regierung ist bereit, mit Vertretern des Irans und der übrigen sechs Vertragsstaaten zu Beratungen über das Atomabkommen mit Teheran zusammenzukommen.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Washington, die USA würden eine Einladung des EU-Außenbeauftragten Borrell annehmen, um gemeinsam nach einer diplomatischen Lösung zu suchen.



Das Atomabkommen war 2015 zwischen dem Iran sowie den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China geschlossen worden. Unter Präsident Trump stiegen die USA 2018 einseitig aus dem Vertrag aus. Seitdem hat die Führung in Teheran mehrfach gegen das Abkommen verstoßen. - Gestern berieten die Außenminister der westlichen Staaten in Paris über das Thema. Dabei riefen sie Teheran auf, den Vertrag uneingeschränkt einzuhalten. Die USA erwägen unter Präsident Biden zum Atomabkommen zurückzukehren.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.