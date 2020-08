Die USA stoßen mit ihrem Vorhaben auf Widerstand, eine Wiedereinsetzung der UNO-Sanktionen gegen den Iran zu erzwingen.

China warnte Washington davor, im UNO-Sicherheitsrat den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen. Die USA hätten dazu kein Recht mehr. Zur Begründung verwies das Außenministerium in Peking darauf, dass die USA das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Jahr 2018 einseitig gekündigt hatten.



Der Snapback-Mechanismus gibt den Unterzeichnern des Abkommens die Möglichkeit, iranische Verstöße anzuprangern und im Sicherheitsrat die Reaktivierung derzeit ausgesetzter Sanktionen zu erzwingen. Auch die europäischen Staaten wollen das verhindern, weil aus ihrer Sicht das Atomabkommen dann faktisch nicht mehr zu retten wäre. Sie halten ungeachtet der Kündigung durch die USA daran fest.



Die USA hatten zuvor die Wiederherstellung sämtlicher UNO-Sanktionen gegen den Iran verlangt. US-Präsident Trump erklärte in Washington, er werde Außenminister Pompeo auftragen, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die amerikanische Forderung vorzubringen. Grund seien eklatante Verstöße Teherans gegen das Atomabkommen von 2015. Es ist umstritten, ob die Vereinigten Staaten zur Veranlassung der Strafmaßnahmen berechtigt sind, weil die Regierung unter Trump vor zwei Jahren aus dem Vertrag ausgestiegen ist.



Zuletzt hatten die Vereinigten Staaten mit einem Vorstoß für eine unbegrenzte Verlängerung eines Waffenembargos gegen den Iran keinerlei Erfolg. Ein entsprechender Resolutionsentwurf war am vergangenen Freitag im UNO-Sicherheitsrat gescheitert.