Die Europäer wollen den Fortbestand des internationalen Atomabkommens mit dem Iran durch ein Vermittlungsverfahren sichern. Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben nach eigenen Angaben einen im Vertrag vorgesehenen Streitschlichtungsmechanismus aktiviert. In einer gemeinsamen Erklärung begründen sie dies mit wiederholten Verstößen des Iran gegen das 2015 geschlossene Abkommen.

Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, man habe das Verhalten Teherans nicht länger hinnehmen können. Ziel sei es, das Atomabkommen zu bewahren und zu einer diplomatischen Lösung zu kommen.



Die vertraglich festgelegte Streitschlichtung sieht ein mehrstufiges Verfahren vor, das Monate dauern könnte. Kommt keine Einigung zustande, könnten aufgehobene Sanktionen gegen den Iran wieder eingesetzt werden. In ihrer Erklärung wenden sich Frankreich, Großbritannien und Deutschland jedoch gegen die US-Strategie, maximalen Druck auf den Iran auszuüben.



US-Präsident Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran 2018 einseitig gekündigt. Der Iran sieht sich seither auch nicht mehr in vollem Umfang daran gebunden. Das Abkommen sollte verhindern, dass der Iran Atombomben baut.