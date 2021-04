Der Iran, Deutschland und mehrere andere Staaten wollen nach Angaben der Europäischen Union morgen über eine Rückkehr der USA in das internationale Atomabkommen beraten.

An dem virtuellen Treffen nähmen auch Vertreter Chinas, Russlands, Frankreichs und Großbritanniens teil, heißt es in einer Erklärung. Auch sie gehören zu den Unterzeichnerstaaten des Abkommens mit Teheran. Aus Diplomatenkreisen verlautete, am Montag hätten bereits Deutschland, Frankreich und Großbritannien Gespräche mit der iranischen Regierung geführt.



Der neue US-Präsident Biden hatte Interesse an einer Rückkehr in das Abkommen signalisiert, erwartet jedoch Entgegenkommen vom Iran. Dieser wiederum verlangt eine Aufhebung der Sanktionen, die Bidens Vorgänger Trump verhängte, nachdem er 2018 den 2015 geschlossenen Pakt einseitig aufgekündigt hatte. Im Gegenzug hatte der Iran damit begonnen, sich aus dem Abkommen schrittweise zurückzuziehen.

