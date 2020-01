Der Iran hat die Eröffnung eines Streitschlichtungsverfahren zum internationalen Atomabkommen durch mehrer europäische Staaten kritisiert.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte in Teheran, die Europäer hätten die Schlichtung auf Druck der USA in Gang gesetzt. Dies sei ein Zeichen der Schwäche der EU gegenüber Washington. Kritik kam auch aus Russland. Die Regierung in Moskau warnte, die Schlichtung könne eine Rettung des Vertrags unmöglich machen. In Berlin kritisierte auch die Linken-Politikerin Dagdelen, das Verfahren sei der "Todesstoß" für das Abkommen.



Das Schlichtungsverfahren ist in dem Atomvertrag für den Fall von mutmaßlichen Verstößen vereinbart. Frankreich, Großbritannien und Deutschland hatten es gestern aktiviert. Bundesaußenminister Maas sagte, man habe die jüngsten Vertragsverletzungen Teherans nicht unbeantwortet lassen können. Ziel der Schlichtung sei die Wahrung des Atomabkommens.



Der Vertrag wurde 2015 geschlossen, um zu verhindern, dass der Iran Nuklearwaffen entwickelt. Die USA hatten ihn 2018 einseitig gekündigt. Der Iran hat seither mehrfach demonstrativ dagegen verstoßen.