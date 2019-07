Dem Atomabkommen mit dem Iran droht ein weiterer schwerer Rückschlag: Im Streit um die US-Sanktionen hat die Regierung weitere Schritte angekündigt, mit denen das Land gegen das internationale Atomabkommen verstößt. Was genau plant die Regierung in Teheran? Und welche Auswirkungen wird das haben? Fragen und Antworten im Überblick:

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren feierte die internationale Gemeinschaft das Atomabkommen mit dem Iran als diplomatischen Triumph. Heute ist kaum noch etwas von den damaligen Hoffnungen geblieben. Die Vereinbarung ist gefährdeter denn je. Aber wie konnte es soweit kommen - und was könnte jetzt passieren?

Was hat der Iran heute angekündigt?

Die Regierung in Teheran will Uran von heute an stärker anreichern. Nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani soll die Urananreicherung dann über den erlaubten 3,67 Prozent liegen. Möglich seien laut Regierung fünf bis 20 Prozent, hieß es. Das wäre der zweite Verstoß gegen die Vereinbarung innerhalb weniger Tage. Teheran hatte jüngst bereits die Menge der genehmigten Vorräte an schwach angereichertem Uran von 300 Kilogramm überschritten.

Was hat es mit der Urananreicherung auf sich?

Die Begrenzung der Urananreicherung ist eine zentrale Auflage des 2015 in Wien geschlossenen Atom-Abkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden soll. Uran anzureichern bedeutet, die Konzentration des Isotops Uran-235 zu erhöhen. Das ist jene Atomart, die eine nukleare Reaktion antreiben kann, in der Natur aber nur in geringem Maße vorkommt. Natürliches Uran enthält etwa 0,7 Prozent dieses Isotops. Laut Vertrag darf Iran sein Uran auf 3,67 Prozent anreichern. Das reicht für die Energiegewinnung. Bestimmte medizinische Anwendungen brauchen auf 20 Prozent angereichteres Uran, für eine klassische Atombombe wäre auf 90 Prozent angereichertes Uran nötig.

Warum verstößt Iran bewusst gegen den Atomdeal?

Der Iran reagiert auf den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen. Vor einem Jahr hatte US-Präsident Trump der Vertrag von 2015 einseitig gekündigt und neue, immer schärfere Sanktionen gegen Iran verhängt. Obwohl Iran sich nach dem Urteil der Internationalen Atomenergiebehörde in allen Punkten an die Abmachungen gehalten hatte. Trump wollte aber neu verhandeln und dem Iran den Bau von Raketen, sowie die Unterstützung von Milizen in Libanon, Irak, Syrien und Jemen verbieten.

Wie rechtfertigt Teheran den Teilausstieg?

Der Iran wirft den anderen Vertragspartnern - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland - vor, sich nicht an ihre Versprechen zu halten. Sie sollten dem Iran durch erleichterten Export seiner Güter zu einem Wirtschaftsaufschwung verhelfen. Sollten doch noch Mittel und Weg gefunden werden, dass der Iran trotz der US-Sanktionen seine Güter - einschließlich Öl - ungehindert exportieren kann, werde Teheran sich wieder an die Auflagen des Abkommens halten, sagte Präsident Ruhani.

Wie verhalten sich die anderen Vertragspartner?

Die verbliebenen Partner hatten bisher ihren politischen Willen erklärt, an dem Abkommen festhalten zu wollen. Das wird allerdings zunehmend schwieriger. Seit dem 2. Mai drohen die USA jedem mit Sanktionen, der iranisches Öl kauft. Öl ist die Haupteinnahmequelle des Irans.



Iran wiederum verlangt von den Europäern Kompensation für die Ausfälle, die durch die US-Sanktionen entstehen. Aus dem Atomabkommen aber lässt sich dieser Anspruch aus Sicht der EU nicht ableiten. Um Firmen, die mit dem Iran Handel treiben wollen, dennoch vor den US-Sanktionen zu schützen, wird an einem neuen Bezahlmechanismus gearbeitet. Geschäfte sollen in Zukunft über die Iran-Tauschbörse Instex abgewickelt werden. Bisher steht die Tauschbörse aber noch nicht zur Verfügung, der Handel mit Iran ist eingebrochen.



Russland hat Verständnis, dass Iran jetzt reagiert und offiziell gegen Teile des Atomabkommens verstößt. Vize-Außenminister Rjabkow sagte, der Schritt Teherans komme nicht überraschend und sei dem "unvorstellbaren" Druck Washingtons geschuldet.

Wie geht es jetzt weiter?

Möglicherweise wird jetzt ein Streitschlichtungsmechanismus aktiviert, an dessen Ende eine Neuauflage auch der UNO-Sanktionen stehen könnte. Das wäre das faktische Aus für das Abkommen.



Ohne die Beschränkungen des Atomvertrages wird der Iran möglicherweise sein militärisches Nuklearprogramm wieder beschleunigen. Auf 20 Prozent angereichtertes Uran lässt sich vergleichsweise schnell auf 90 Prozent anreichern.

Allerdings sind sich die Experten weitgehend einig, dass Teheran bis zum möglichen Bau einer Atombombe mindestens ein Jahr brauchen würde.



Teherans Ankündigung könnte auch die ohnehin angespannte Lage eskalierten lassen. Parallel zum Konflikt um das Atomabkommen haben sich die militärischen Spannungen am Persischen Golf bereits verschärft. Die USA verstärken dort ihre Militärpräsenz, es gab Angriffe auf mehrere Tanker und im Juni schossen die Iraner eine US-Drohne ab.