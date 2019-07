Die verbliebenen Vertragsparteien des internationalen Atomabkommens mit dem Iran wollen in Wien über Möglichkeiten beraten, ein Scheitern der Vereinbarung noch abzuwenden.

Das Treffen solle am Sonntag auf der Ebene der Vizeminister stattfinden, wurde in Teheran mitgeteilt. Der Iran hatte Anfang Mai in Reaktion auf den Ausstieg der USA aus dem Vertrag und der Verhängung neuer Sanktionen angekündigt, gewisse Bestimmungen nicht länger einzuhalten. So überschritt das Land beispielsweise die zulässige Menge angereicherten Urans. Der Iran beklagt seit langem, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Russland und China unter dem Druck der amerikanischen Strafmaßnahmen ihren Teil des Abkommens nicht erfüllen.