Der Iran verlangt nach dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen weitere Anstrengungen der Europäer zum Erhalt des Vertrags.

Europa sei noch nicht bereit, den Preis zu zahlen und den USA die Stirn zu bieten, sagte Außenminister Sarif einer Webseite in Teheran. Bisher gebe es von europäischer Seite nur Ankündigungen. - Die EU hat wiederholt erklärt, dass sie am Atomabkommen festhalten, den Handel mit dem Iran fortsetzen und europäische Unternehmen vor US-Sanktionen schützen will. Dennoch haben sich bereits zahlreiche europäische Konzerne aus dem Land zurückgezogen.