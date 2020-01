Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran soll die US-Regierung die europäischen Vertragsstaaten unter Druck gesetzt haben.

Die "Washington Post" berichtet, die US-Regierung habe mit Strafzöllen auf Auto-Importe gedroht, sollten Deutschland, Frankreich und Großbritannien das Streitschlichtungsverfahren nicht in Gang setzen.



Am Dienstag wurde der Mechanismus aktiviert. Deutschland, Frankreich und Großbritannien beschuldigten den Iran damit auch formell, den Atomvertrag aus dem Jahr 2015 gebrochen zu haben.



Die USA hatten das Abkommen mit dem Iran schon 2018 gekündigt. Sie beschuldigen Teheran, entgegen seiner Zusagen am Bau einer Atombombe zu arbeiten.