Bundesaußenminister Maas kritisiert den angekündigten Ausstieg der USA aus einem Abrüstungsvertrag mit Russland.

Der SPD-Politiker bezeichnete den Schritt von US-Präsident Trump als "bedauerlich". Maas betonte, der INF-Vertrag sei eine wichtige Säule der europäischen Sicherheitsarchitektur. Er appellierte an die USA, die Konsequenzen zu bedenken. Auch die Opposition kritisiert den Alleingang der US-Regierung. Der Verteidigungspolitiker der Partei "Die Linke", Neu, sagte, die Aufkündigung erhöhe die Gefahr eines Nuklearkrieges immens. Grünen-Politikerin Brugger sprach von einem Scherbenhaufen, den der US-Präsident mit seinen Alleingängen hinterlasse. FDP-Fraktionschef Graf Lambsdorff forderte die USA auf, die Nato-Partner in ihre Planungen einzubeziehen.



US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, dass er das Abkommen aus dem Jahr 1987 aufkündigen werde. Der Vertrag verbietet sowohl Russland als auch den USA den Bau und Besitz von nuklearen Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Rückendeckung bekommt Trump von Großbritannien. Verteidigungsminister Williamson warf in der "Financial Times" Russland vor, den Vertrag aufs Spiel zu setzen.