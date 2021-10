Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien dringen auf eine Wiederaufnahme der Atom-Gespräche mit dem Iran.

Die dortigen Urananreicherungen seien besorgniserregend, hieß es in einer am Rande des G20-Gipfeltreffens in Rom veröffentlichten Erklärung. Die gegenwärtige Situation verdeutliche, wie wichtig Verhandlungen seien, die gewährleisteten, dass der Iran und die Vereinigten Staaten zur Einhaltung des Atomabkommens zurückkehrten, hieß es weiter.



Die 2015 getroffene Vereinbarung sollte verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Unterzeichnet wurde sie von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und den USA. 2018 stiegen die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem Abkommen aus und verhängten Wirtschaftsanktionen. Der Iran begann daraufhin, gegen die Auflagen zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.