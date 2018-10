Die USA wollen aus einem Rüstungskontrollvertrag mit Russland aussteigen.

Man werde das sogenannte INF-Abkommen über nukleare Mittelstreckensysteme aufkündigen, sagte Präsident Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Nevada. Er begründete dies damit, dass Moskau sich nicht an das Abkommen halte: "Wir werden es nicht zulassen, dass sie ein Nuklearabkommen verletzen" und sich Waffen zulegen, "während es uns nicht erlaubt ist". Eine Reaktion aus Russland ließ nicht lange auf sich warten: Die Hauptmotivation der USA für den angekündigten Rückzug sei "der Traum von einer unipolaren Welt", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti eine Quelle aus dem russischen Außenministerium.



Es handelt sich dabei um einen bilateralen Vertrag aus dem Jahr 1987. Er verbietet beiden Ländern, landgestützte Atomraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern zu produzieren, zu besitzen oder zu testen. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Verstöße gegen die Vereinbarungen vor.



Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton wird kommende Woche in Moskau zu Gesprächen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Beratern von Präsident Wladimir Putin erwartet. Auch ein "mögliches Treffen" mit Putin selbst wurde nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow vorbereitet. Bolton gilt als Gegner des INF-Vertrags.