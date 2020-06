China wird sich nicht an den geplanten Abrüstungsgesprächen der USA und Russlands beteiligen.

Dies gab nach Angaben von Staatsmedien das Außenministerium in Peking bekannt. Eine Begründung für die Entscheidung wurde nicht mitgeteilt.



Die Regierungen in Washington und Moskau hatten gestern ein erstes Gespräch auf Außenminister-Ebene für den 22. Juni in Wien angekündigt. Dabei soll es um eine mögliche Nachfolgeregelung für das im Februar nächsten Jahres endende Abrüstungsabkommen "New Start" gehen; das ist der letzte große atomare Abrüstungsvertrag zwischen den beiden Staaten. Die USA hatten gehofft, dass sich China an diesen Verhandlungen beteiligt.