Russlands Präsident Putin hat eine Verlängerung des New-Start-Vertrags zur atomaren Abrüstung angeboten.

Voraussetzung hierfür sei, dass die USA keine Bedingungen dafür stellten, sagte Putin in Moskau. Das bestehende Abkommen solle um mindestens ein Jahr verlängert werden, damit ermögliche man umfassende Verhandlungen. New Start ist das letzte verbliebene nukleare Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland und läuft im kommenden Februar ab.



Die USA machen eine Einigung von einer Begrenzung des russischen Atomarsenals abhängig. Zudem soll nach dem Willen der US-Regierung China an den Abrüstungsgesprächen beteiligt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.