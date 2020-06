Russland und die USA haben für den 22. Juni ein Gespräch zur atomaren Abrüstung vereinbart.

Das Treffen auf Ebene der Außenministerien solle in Wien stattfinden, teilte der russische Vize-Außenminister Rjabkow mit. Es sei aber unklar, ob - wie von den USA gewünscht - China an dem Treffen teilnehme. Zuvor hatte bereits der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Abrüstungsfragen, Billingslea, mitgeteilt, dass die USA Gespräche mit Russland vereinbart hätten.



Im Februar nächsten Jahres läuft der letzte große atomare Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland namens "New Start" aus.