Außenminister Maas hat die Beteiligung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der Nato und damit auch den Verbleib von Atomwaffen in der Bundesrepublik verteidigt.

Es geht dabei nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch um die Übernahme von Sicherheitsgarantien insbesondere für osteuropäische Staaten, sagte Maas anlässlich der heutigen Konferenz zur nuklearen Abrüstung in Madrid. Er finde nicht,

dass man die zur Disposition stellen könne. Maas nimmt in der spanischen Hauptstadt an einem Treffen der sogenannten Stockholm Initiative teil, in der sich 16 Länder zusammengeschlossen haben, um nukleare Abrüstung voranzubringen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.