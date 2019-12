Nach 35 Jahren geht heute das Atomkraftwerk im baden-württembergischen Philippsburg vom Netz.

Mit dem Abschalten von Block 2 stellt damit der vorletzte im Südwesten noch laufende Meiler seinem Betrieb ein. Der Schritt erfolgt im Zuge der Vorgaben zum Atomausstieg. Philippsburg 2 deckte bislang ein Sechstel des Strombedarfs in Baden-Württemberg ab. Nach Angaben des Energieversorgers EnBW wird im kommenden Jahr mit dem Rückbau begonnen. Die bereits stillgelegten Reaktoren Obrigheim, Philippsburg 1 und Neckarwestheim 1 werden bereits zurückgebaut. Künftig produziert in der Region nur noch Neckarwestheim 2 im Kreis Heilbronn für maximal zwei weitere Jahre Strom aus Nuklearenergie.



Die Bundesregierung hatte den beschleunigten Atomausstieg nach der Katastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 beschlossen. Demnach sollen bis Ende 2022 alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein.