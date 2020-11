China hat seinen ersten selbst entwickelten Kernreaktor in Betrieb genommen.

Nach Angaben des Betreibers CNNC kann der neue Reaktor pro Jahr zehn Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Würden Kohlekraftwerke mit vergleichbarer Leistung abgeschaltet, könne der CO2-Ausstoß um rund 8 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden.



Der Reaktor "Hualong One" steht in der Provinz Fujian im Osten Chinas. Er soll noch einige Tests durchlaufen und schon Ende des Jahres kommerziell genutzt werden. Die chinesische Regierung will das Land bis 2060 klimaneutral machen und setzt dabei auf den Ausbau der Kernenergie. Letztes Jahr betrug ihr Anteil an der Stromversorgung weniger als fünf Prozent. Zurzeit sind in China aber 13 Atomkraftwerke im Bau - mehr als in jedem anderen Land.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.