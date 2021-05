Der Iran verfügt laut einer Schätzung der Internationalen Atomenergiebehörde über 2,4 Kilogramm an fast waffentauglichem Uran.

Der Staat habe dieses Material mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent seit April hergestellt, berichtete die IAEA heute in Wien. Nach Angaben der Agentur besitzt der Iran insgesamt mehr als 3.200 Kilogramm Uran in verschiedenen Anreicherungsstufen. Das sei fast 16-mal so viel wie das Atomabkommen erlaubt. Zudem beklagt die Behörde fehlende Informationen zur Herkunft von Uran-Spuren, die IAEA-Kontrolleure bei Sonderinspektionen in der Islamischen Republik gefunden hatten.



Aktuell laufen in Wien Verhandlungen über eine Rückkehr zum internationalen Atomabkommen. Der 2015 geschlossene Vertrag war 2018 einseitig vom damaligen US-Präsidenten Trump aufgekündigt worden. Trumps Nachfolger Biden zeigte sich offen für einen Wiedereinstieg.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.