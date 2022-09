Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine (IMAGO/SNA/Konstantin Mihalchevskiy)

In einem Bericht der IAEA heißt es, es seien sofortige Maßnahmen notwendig, um die Gefahr eines nuklearen Unfalls zu verringern. Dazu gehöre auch eine Sicherheitszone rund um das Kraftwerk. Man stehe bereit, um eine solche Zone umgehend einzurichten. - Das Atomkraftwerk steht unter Kontrolle des russischen Militärs, wird aber weiter von ukrainischem Personal betrieben. In dem Bericht der IAEA heißt es, die ukrainischen Mitarbeiter seien einem hohen Maß an Stress ausgesetzt, was zu menschlichem Versagen führen könne.

Ein Team der Atomenergiebehörde hatte das Atomkraftwerk vergangene Woche unter Leitung von IAEA-Chef Grossi besucht. Zwei Inspektoren sind noch immer am Ort. Das Kraftwerk wird seit Wochen beschossen. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Die Anlage wurde mehrfach abgeschaltet, die Stromversorgung ist immer wieder unterbrochen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.