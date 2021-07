Die Wiener Verhandlungen über das iranische Atomprogramm werden nach Angaben Teherans nicht vor dem Amtsantritt der neuen Regierung weitergehen.

Mit einer Fortsetzung der Gespräche sei daher erst im August zu rechnen, teilte der Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation, Vize-Außenminister Araktschi, auf Twitter mit. Bei der Wahl am 18. Juni war der konservative Geistliche Raisi zum neuen Präsidenten des Islamischen Republik gewählt worden. Er übernimmt das Amt am 5. August von Vorgänger Ruhani. Das internationale Atomabkommen von 2015 soll verhindern, dass Teheran die Fähigkeit zum Bau von Kernwaffen erlangt.



2018 waren die USA unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Als Reaktion zog sich der Iran von seinen Verpflichtungen zurück. Unter Trumps Nachfolger Biden wurden in Wien neue Gespräche aufgenommen, an denen die USA bislang nur indirekt teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.