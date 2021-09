Der Iran hat eine baldige Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Gespräche über das internationale Atomabkommen in Aussicht gestellt.

Außenminister Amir-Abdollahian sagte am Rande der UNO-Generaldebatte in New York, derzeit sichte man die Wiener Verhandlungs-Unterlagen. Das im Jahr 2015 geschlossene Abkommen soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern. Unter anderem verpflichtete sich das Land, seine Kapazitäten für die Urananreicherung einzuschränken und regelmäßige Inspektionen seiner Nuklearanlagen zuzulassen. Im Gegenzug wurden internationale Sanktionen gegen den Iran aufgehoben.

2018 aber stiegen die USA unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aus dem Abkommen aus und verhängten erneute Sanktionen. In der Folge zog sich auch Teheran schrittweise aus der Vereinbarung zurück und begann wieder mit einer verstärkten Uran-Anreicherung. Unter Präsident Biden erklärten sich die USA schließlich zu neuen Gesprächen bereit.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.