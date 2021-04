Der Iran will bei den anstehenden Atomgesprächen in Wien nicht mit den USA verhandeln.

Vizeaußenminister Araghchi sagte im Staatsfernsehen, man werde dort weder direkt noch indirekt mit den USA sprechen. Gesprächsergebnisse sollten über die verbliebenen Partner des Abkommens an die USA weitergeleitet werden. Er forderte die USA erneut auf, zum Atomabkommen zurückzukehren sowie die Sanktionen gegen sein Land aufzuheben. Sobald dies der Fall sei, werde sich auch der Iran wieder an die Abmachungen des Abkommens halten.



Die USA hatten den Atomvertrag mit dem Iran unter dem ehemaligen Präsidenten Trump einseitig aufgekündigt und neue Wirtschaftssanktionen verhängt. Seitdem verstößt der Iran gegen die Auflagen des Abkommens, unter anderem mit einer höheren Urananreicherung. Die verbliebenen fünf Partner des Abkommens wollen sich am Dienstag in Wien zu Gesprächen treffen. Auch eine Delegation aus den USA soll teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.