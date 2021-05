In den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens gibt es nach Angaben eines Unterhändlers der Europäischen Union Fortschritte.

Eine Vereinbarung nehme Gestalt an, schrieb der europäische Diplomat Mora nach Abschluss der jüngsten Gesprächsrunde in Wien auf Twitter. Allerdings müssten manche Regelungen noch weiter ausgearbeitet werden. Eine Sprecherin des US- Außenministeriums äußerte sich in Washington zurückhaltender. Die Gespräche hätten geholfen, die Entscheidungen herauszukristallisieren, die sowohl die USA als auch der Iran treffen müssten, damit beide Staaten sich wieder an das Atomabkommen hielten. Direkt mit dem Iran verhandeln in Wien die EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Die US-Delegation nimmt nur indirekt teil und sitzt nicht mit iranischen Vertretern an einem Tisch.



Das Abkommen soll Teheran am Bau von Atomwaffen hindern. Im Jahr 2018 waren die USA unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und setzten neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Seither sieht sich Teheran nicht mehr an Vorgaben wie strenge Obergrenzen für die Uran-Anreicherung gebunden.

