Die Gespräche über das iranische Atomprogramm zwischen dem Iran und den USA werden nicht fortgesetzt. (dpa)

Unter solchen Umständen und bis zum Ende der Aggression Israels sei eine Teilnahme an solchen Unterredungen sinnlos, erklärte ein Sprecher in Teheran. Am Sonntag sollte nach bisheriger Planung in Omans Hauptstadt Maskat die sechste Runde der Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über ein neues Atomabkommen stattfinden.

Der omanische Außenminister Albusaidi bestätigte die Absage. Er fügte hinzu, dass "Diplomatie und Dialog der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden bleiben".

Washington und Teheran hatten seit April über eine neue Vereinbarung verhandelt, welche das durch US-Präsident Trump 2018 während seiner ersten Amtszeit aufgekündigte internationale Atomabkommen mit dem Iran ersetzen soll. Die bisherigen fünf Gesprächsrunden blieben ohne Ergebnis.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.