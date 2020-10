Die japanische Regierung will Medienberichten zufolge radioaktiv belastetes Wasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten.

Es handele sich um rund eine Million Tonnen Wasser, die aufgrund der Katastrophe im Jahr 2011 kontaminiert seien, hieß es. Das Wasser wird derzeit in rund tausend Tanks gelagert. Es soll gefiltern werden, um den radioaktiven Gehalt zu reduzieren.



Die formelle Entscheidung dazu werde die japanische Regierung in Kürze treffen, berichten mehrere Medien. Das Ablassen des verunreinigten Wassers soll demnach frühestens 2022 beginnen. Das Vorhaben wird von Fischern und Landwirten in der Region Fukushima scharf kritisiert. Sie befürchten, dass Verbraucher Produkte aus der Region meiden könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.