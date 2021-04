Die Europäische Union hat besorgt auf die Mitteilung des Iran reagiert, wonach dem Land eine Anreicherung von Uran auf 60 Prozent gelungen sein soll.

Ein Sprecher des Außenbeauftragten Borrell sprach in Brüssel von einer sehr beunruhigenden Entwicklung. Für das Handeln Teherans gebe es keine glaubwürdige Erklärung oder nichtmilitärische Rechtfertigung. Mit der verstärkten Anreicherung des Kernbrennstoffs verstößt der Iran ein weiteres Mal gegen das internationale Atomabkommen, das die USA im Jahr 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig verlassen hatten. Die Erklärung Teherans fiel mitten in neue Gespräche zur Rettung des Abkommens, das den Iran am Bau von Kernwaffen hindern soll.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.