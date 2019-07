In Wien berät heute die Internationale Atomenergiebehörde über die Verstöße des Irans gegen zentrale Punkte des Atomabkommens.

Die US-Botschaft in der österreichischen Hauptstadt hatte die Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrates vergangene Woche beantragt, um über einen früheren Verstoß des Irans zu sprechen. Zu der Sondersitzung werden Vertreter von 35 Staaten erwartet. Mit Beschlüssen wird nicht gerechnet.



Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Iran gestern in einer gemeinsamen Erklärung mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini zur Einhaltung des Atomabkommens aufgefordert. Der Iran hatte zuletzt die festgelegte Menge an erlaubtem Uran und die Obergrenze bei dessen Anreicherung überschritten.