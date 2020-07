Nordkorea hat neuen Atomverhandlungen mit den USA eine Absage erteilt.

Die Regierung in Washington würde solche Gespräche nur nutzen, um von ihrer innenpolitischen Krise abzulenken, sagte die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.



Vor einigen Tagen hatte der südkoreanische Präsident Moon Jae-in ein Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch vor den US-Wahlen im November vorgeschlagen.



In der kommenden Woche wird der stellvertretende US-Außenminister Biegun in Südkorea erwartet, um über die stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm zu beraten.