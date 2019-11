Nordkorea hat die USA aufgefordert, gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea einzustellen.

Die von Washington zugesagte Verschiebung einer Armeeübung reiche nicht aus, erklärte der Unterhändler und frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol. Neue Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm könnten erst stattfinden, wenn die amerikanische Seite ihre - so wörtlich - feindselige Politik beende. US-Verteidigungsminister Esper hatte die Verschiebung des für diesen Winter geplanten Luftwaffenmanövers als "Geste des guten Willens" bezeichnet. Die Atomgespräche sind unterbrochen, seit in diesem Februar ein Gipfeltreffen in Vietnam scheiterte.