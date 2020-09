Die USA verhängen im Atomstreit weitere Sanktionen gegen den Iran.

Die Maßnahmen richten sich gegen das iranische Verteidigungsministerium und weitere mit dem Militär verbundene Einrichtungen. Sie schlössen ein Waffenembargo gegen das Land ein, erklärte Außenminister Pompeo. Die Sanktionen der Vereinten Nationen sind nach Auffassung der USA seit dem Wochenende wieder in Kraft.



Pompeo drohte zugleich den UNO-Mitgliedsstaaten mit Konsequenzen, sollten sie die Sanktionen nicht umsetzen. Besonders Deutschland, Frankreich und Großbritannien forderte er auf, die Umsetzung der Strafmaßnahmen zu unterstützen.



Am Wochenende war der Versuch der US-Regierung erfolglos geblieben, im UNO-Sicherheitsrat neue Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen. Die große Mehrheit der Mitglieder - darunter Deutschland - erkennt diese Position nicht an, weil die USA seit dem Jahr 2018 nicht mehr zu den Vertrags-Parteien zählen. Präsident Trump hatte das Atom-Abkommen damals einseitig aufgekündigt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.