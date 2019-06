US-Präsident Trump plant, erstmals ins Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea zu reisen.

Trump kündigte bei seiner Abreise vom G20-Gipfel in Osaka überraschend an, er wolle dort den nordkoreanischen Machthaber Kim treffen. Der US-Präsident sagte, es gehe um eine zwei-Minuten-Begegnung, um Kim, so wörtlich, die Hand zu schütteln und kurz Hallo zu sagen. Die nordkoreanische Staatsführung bezeichnete die Idee als "interessant": Sollte ein Treffen zustande kommen, sei es bedeutungsvoll. Es gebe aber noch keinen offiziellen Vorschlag.



Trump reiste am Abend in die südkoreanische Hauptstadt Seoul, um dort mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zu beraten. Moon sagte, ein Treffen zwischen Trump und Kim wäre ein historisches Ereignis. Selbst wenn es nicht zustande komme, habe Trump mit dem Angebot immerhin seine Aufrichtigkeit gezeigt.



Im Handelskrieg mit China hat der US-Präsident unterdessen deutlich gemacht, dass die jetzt geltenden Sonderzölle erst einmal weiter bestehen bleiben. Trump schrieb auf Twitter, dass die Höhe der Zölle vorläufig nicht reduziert werde. Er nannte das Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping wörtlich "besser als erwartet". Er sei aber nicht in Eile, mit China handelseinig zu werden.