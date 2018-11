Das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim wird im Sommer 2020 geschlossen. Das kündigte Frankreichs Präsident Macron bei der Vorstellung eines Zehnjahres-Plans zur Energiewende in Paris an. Deutschland verlangt die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks schon lange.

Wie Macron in Paris weiter bekannt gab, sollen 14 der 58 französischen Reaktoren stillgelegt werden - und zwar bis zum Jahr 2035. Dadurch solle der Anteil der nuklearen Energie in Frankreich von 75 auf 50 Prozent gesenkt werden. Um die Energieversorgung dennoch aufrechtzuerhalten, will Macron unter anderem die Zahl der Verbindungsleitungen zu Nachbarstaaten erhöhen.



Deutschland verlangt die Abschaltung des pannenanfälligen Kraftwerks schon lange. Die Anlage, die seit mehr als 40 Jahren am Netz ist, befindet sich nur einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt nahe Freiburg im Breisgau. Bereits der frühere französische Präsident Hollande hatte die Schließung Fessenheims versprochen, das Vorhaben wurde aber mehrmals verschoben.