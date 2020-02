Im ältesten Atomkraftwerk Frankreichs, Fessenheim, ist der erste von zwei Reaktoren heruntergefahren worden.

Das teilte der Betreiber Electricité de France am späten Abend mit. Der Meiler war vor 43 Jahren ans Netz gegangen und hatte immer wieder technische Probleme. Kernkraftgegner kritisierten, dass es in einem Erdbebengebiet gebaut wurde. Die Reaktoren stehen nur wenige Kilometer von der deutschen und der schweizerischen Grenze entfernt. Der zweite soll schließlich im Juni abgeschaltet werden.



In Deutschland sind noch sechs Atomkraftwerke am Netz: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg. Die letzten Reaktoren sollen hierzulande spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden.