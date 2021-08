Deutsche Energiekonzerne haben mit Frankreich einen Milliardenvertrag zur Rückführung des noch verbleibenden Atommülls nach Deutschland geschlossen.

Das teilte der mehrheitlich staatliche französische Atomkonzern Orano in Paris mit. Demnach sollen die Brennstäbe aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Nordfrankreich bis Ende 2024 zurückgebracht werden. Die Kosten für die Konzerne PreussenElektra, RWE, EnBW und Vattenfall belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Euro.



Der Atommüll ist hochradioaktiv und muss deshalb zwischengelagert werden, bis ein Endlager zur Verfügung steht. Im kommenden Jahr will Deutschland den Ausstieg aus der Atomkraft abschließen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.