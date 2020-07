Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat die letzte Teilgenehmigung für einen Abriss des Atomkraftwerks Philippsburg erteilt.

Wie das Umwelt- und Energieministerium in Stuttgart mitteilte, gestattete es dem Betreiber weitere Abbrucharbeiten an dem bereits 2011 abgeschalteten Block eins des Kraftwerks am Rhein. In Baden-Württemberg ist derzeit nur noch eines von ehemals fünf Atomkraftwerken am Netz. Dabei handelt es sich um Block zwei des Meilers Neckarwestheim; er soll Ende 2022 stillgelegt werden.