Kurz vor der Bekanntgabe erster Ergebnisse bei der Suche nach einem Atommüllendlager stellt Bayern das Verfahren grundsätzlich infrage.

Der Prozess werde in Deutschland über Jahrzehnte für Unruhe sorgen und Milliarden kosten, sagte Bayerns Umweltminister Glauber dem Magazin "Der Spiegel". Mit Gorleben in Niedersachsen gebe es bereits einen gut erkundeten Standort für ein sicheres und fast schlüsselfertiges Endlager. Man habe nur aus politischen Gründen den Schlüssel abgezogen, meinte der Politiker der Freien Wähler.

Neustart 2017 beschlossen

Union, SPD und Grüne hatten 2017 den Neustart des Verfahrens beschlossen. Seitdem forscht die Bundesgesellschaft für Endlagerung nach einem Standort für hochradioaktiven Abfall und prüft zunächst geologische Gegebenheiten. Am 28. September will sie in einem Zwischenbericht Vorschläge machen, welche Gebiete in Deutschland ausscheiden und welche weiter untersucht werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.